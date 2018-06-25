"Kazanan siyasetçiler için ekonomide epey zorlu bir dönem olacak"

Hürriyet yazarı Uğur Gürses, dün (24 Haziran 2018) yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini kazanan siyasetçiler için yeni dönemin, ekonomide konusunda epey geçeceğini söyledi.

Gürses, "Ekonomide zorlu tablo" başlığıyla yayımlanan (25 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü bugüne kadar olmadığı kadar kolaylaştırıcı nitelikte olan “saha koşulları” eskisi gibi değil artık. Seçim sonrasında reform vadeden iktidarın 9 ay sonraki yerel seçime kadar bunu hayata geçirmesi de zor görünüyor. Kaldı ki 'sakal-bıyık' arasına sıkışmış akaryakıt fiyat sübvansiyonu askıda duruyor; ya ÖTV kaybı ve ilave borçlanma ya da zamları pompaya yansıtmak gibi tercihler yapılması gerekecek."