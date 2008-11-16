Fenerbahçe, Ankaraspor'u sahasında yenerek yükselişine devam etti. 5 haftadır ligde kazanan rakibi karşısında Saracoğlu'nda neredeyse hiç pozisyon dahi vermeden kazanan sarı lacivertliler, bu galibiyetle kritik Porto maçı öncesi moral de depolamış oldu. Spor yazarlarına göre Fenerbahçe'nin performansının artmasında, Alex'in yokluğunda orta alanın mücadele gücünün artması önemli etken... Alex, Semih, Güiza ve Emre'den ikisi sahada olduğu sürece Fenerbahçe'nin daha derli toplu oynayacağı ise ortak görüş...Ankaraspor’un Fenerbahçe karşısında ilk golün geldiği 32. dakikaya kadar tek kale oynadığını ancak duran top organizasyonunda sarı lacivertlilerin golü bulması ile maçın çehresinin değiştiğini ifade ediyor: “Maçın en iyi oyuncusu geçen hafta başlayan çıkışını devam ettiren Gökhan Gönül’dü. Yunus Yıldırım’ı uzun süredir ilk kez beğenmedim. Ankaraspor’un penaltısını görmedi.”Ankaraspor’un rakibine göre daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu ancak sonuca gidecek aksiyonları gerçekleştiremediğini belirtiyor. Fenerbahçe’nin gollerini duran top organizasyonlarından bulduğunu, bu pozisyonların dışında üretkenlik sağlamadığını belirtiyor: “F.Bahçe’de eskiye oranla biraz kımıldanma var. Mücadeleyi artırdılar. Ama ideal mi oynuyorlar? Hayır. Kazanan haklıdır.”Fenerbahçe’nin geçen seneki oyun sistemine dönmesi ile kendi gerçek gücünü ortaya koymaya başladığını ancak bu sistemin Alex, Semih, Güiza ve Emre dörtlüsünden 2 oyuncunun ilk 11 dışında kalmasına neden olacağını ifade ediyor: “Herkes şimdi şu soruyu soracak: Alex dönünce ne olacak? Yine Josico veya Selçuk'tan biri kulübede mi oturacak? Emre hele hele dün geceki Emre formunu artırırsa kimin yerine oynayacak? İşte Aragones için karar vermekte çok zorlanacağı dönem bundan sonra başlıyor.”Fenerbahçe’nin bu sıkıntılı dönemde aldığı puanlar hem moralini yükselttiğini hem de zirve yarışından kopmadığını ifade ediyor. Ancak Güiza’nın ileride top alamaması nedeni ile çok yalnız kaldığını ve bunun da performansını etkilediğini belirtiyor: “Güiza’dan bu takım böyle faydalanamaz. İkili mücadeleye giriyor, yeri geliyor defansına yardım ediyor. Çaba harcıyor. Ama arkadaşları onun futbol dilinden anlamıyor. Güiza’ya yazık oluyor.”Fenerbahçe-Ankaraspor maçını Aykut Kocaman’ın takımına oynattığı oyunun ve Emre’nin performansının bir üst seviyeye taşıdığını ve iki takım arasındaki farkı Mehmet Çakır ile Emre’nin kalite farkının belirlediğini ifade ediyor ve ekliyor: “Deivid ve aslında Josico’nun takıma katılışı sonrası Fenerbahçe savunmasının geride statik değil, öne çıkarak oynamaya başlaması takımı bir gömlek yukarı çıkardı. Daha yukarı çıkmaları Güiza’nın kendisine gelmesiyle olabilir.”Fenerbahçe’nin, Arsenal ve Galatasaray maçlarında gösterdiği performansın bir tesadüf olmadığını Ankaraspor karşısında aldığı galibiyet ile gösterdiğini belirtiyor. Duran toplardan bulunan gollerin ardından Fenerbahçe’nin oyun olarak da iyi bir görüntü ortaya koyduğunu söylüyor ve devam ediyor: “Devre arasına kadar kayıpsız geçilecek bir seri, belki de o günlerde yapılacak radikal bir müdahale sonrasında, F.Bahçe'nin ofansif kalitesine de kavuşmasına neden olur. Kim bilir; olur mu olur!”Roberto Carlos’un futbol zekası ile Fenerbahçe’nin ilk golü bulduğunu ve bu golün getirdiği avantajı kullanarak maçı kazandığını ifade ediyor. Bu galibiyette Emre ve Carlos ayrı bir yerinin olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Aragones; Alex ve Semih iyileştiğinde hala Semih ve Emre’yi yedek oturtursa bunun tek bir anlamı vardır.. Herkes eşittir, ama ‘bazıları’ her şartta daha eşittir..”Roberto Carlos’un, Ankaraspor karşısında üst düzey bir performans sergilediğini ve galibiyetin baş mimarı olduğunu belirtiyor: “Her şeye rağmen kazanılması zor maçlardan biriydi. Özellikle de, Fenerbahçe'nin ‘Başlarsa sürer’ dizisinin, sürmesi açısından...”Fenerbahçe’nin Ankaraspor karşısında oyuna çok kötü bir şekilde başladığını, Semih’in sakatlanıp çıkmasına kadar kaleye gidemediğini belirtiyor. Bu dakikadan sonra Ermenin oyuna girmesi ve Deivid’in kendini göstermesi ile oyunun şeklinin değiştiğini ve çalışılmış duran top organizasyonları ile Fenerbahçe’nin sahadan galibiyet ile ayrıldığını söylüyor: “Dün gecenin yıldızı bir gol atıp, bir de attıran Carlos'tu. İkinci golde herkes G.Saray'ın kulağını çınlattı. Çünkü geçen haftaki golün kopyasıydı. Tek fark topun kaleci değil, direkten dönmesiydi. Ama Lugano yine oradaydı!.”Özet : Ankaraspor’un oyuna çok iyi başladığını ve Fenerbahçe’yi kendi sahasında kontratak yapmak zorunda bıraktığını ancak Fenerbahçe’nin duran toptan gol bulması ile maçtaki dengelerin değiştini ifade ediyor ve ekliyor: “Oyunda artık roller değişmişti. F.Bahçe skorun verdiği rahatlıkla güven içerisinde ilk yarım saatle kıyaslanmayacak ama yine de aman aman bir tempoyu, verimi ve etkiyi içermeyen bir tarzda oynuyordu. Ankaraspor ise skor olarak geride kalmasına karşın, oyun disiplinini fazla bozmadan gol arayışını sürdürüyor, ancak o da ceza alanı içerisinde etki sağlayamıyordu.” ZAlex’in sakatlanmasının ardından Fenerbahçe’nin oyun siteminde meydana gelen dirilmenin ve Emre’ni ortaya koyduğu performansın son haftalarda alınan başarılı performansın anahtarı olduğunu ve Alex’siz oyun yapısının tartışılmaya devam edeceğini vurguluyor: “Alex‘i oynatmamak kolay mı? Bunu da ancak Rıdvan, Sergen gibi Aragones‘in tezden gitmesini isteyenler cevaplasınlar. Tam düzelmişken, F.Bahçe’de asıl sorun şimdi başlıyor.”Fenerbahçe’nin zorlu bir rakip karşısında orta sahasının ortaya koyduğu futbol ve Roberto Carlos’un gösterdiği üst düzey performans ile maçtan 3 puanla ayrıldığını ifade ediyor ve ekliyor: “Her birimizin ne iş yapar diye düşündüğü Josico’sundan, Selçuk’una ve Emre’sine kadar hepsi çok iyi oynadılar dün.”Fenerbahçe’nin, attığı gol ile maçın hakimiyetini Ankaraspor’un elinden aldığını ve Emre ile Roberto Carlos’un performansları ile zor maçı kazanmayı bildiğini belirtiyor ve devam ediyor: “Evet, Fenerbahçe dün gece ligde çok değerli bir üç puan kazancını üstün bir futbol emeğiyle yakalamıştır. Bakalım gelecek oyunların sonuçları ve de yarışma kaliteleri dünkü kadar zevkli, başarılı olabilecek mi?”