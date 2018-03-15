Kazanan Bravo işçileri oldu: Zara, Mango ve Next işçiler için fon oluşturdu

İspanyol Zara ve Mango ile İngiliz Next markalarına üretim yapan ‘Bravo Hazır Giyim’in batması sonrasında alacaklarını alamayan ve işsiz kalan işçilerin mücadeleleri kazançla sonuçlandı. Türkiye’de ilk kez alıcı markalar işçiler için bir fon oluşturdu ve bu fona 210 bin Euro yatırdı. İlk etapta 42 işçinin alacakları ödendi, kalan 88 işçiye ödeme bir kaç günde tamamlanacak.

Kerem ve Bihter Bravo’nun 2010 yılında kurduğu Bravo Hazır Giyim şirketi 2016 yılı ortasında battı. Şirket üretimini durdururken onlarca çalışan da ücretlerini alamadı. Sayıları 130'u bulan işçiler, üretici firmadan tahsilat yapamayacaklarını görünce bu kez, ürün ürettikleri şirketlere yönelik eylem yapma kararı aldı. İşçiler kimi gün İspanyol markaları Zara ve Mango’ya, kimi gün İngiliz markası Next’e yönelik çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştı.

Bravo işçilerinin mağazalarda satılan Zara ürünlerine “Alacağınız ürünü ben yaptım ama paramı alamadım” yazılı etiket asmaları, sosyal medyada oldukça ses getirdi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, üç ünlü markanın Türkiye’deki birimleri ve merkez yöneticileri ile aylar süren görüşmeler sonrası olumlu haber geçen perşembe günü geldi. Üç marka ve sendikanın garantör olarak belirlediği bir avukatın hesabına 210 bin Euro para yatırıldı. Söz konusu para, markaların aldıkları miktara göre değişti. En yüksek katkının Zara’dan geldiği belirtildi. Gelen para Türk Lirası’na çevrildi. Bu aşamadan sonra 130 işçi için ödeme süreci de başlamış oldu. Şimdiye kadar 42 işçinin ücret ve yıllık izin paraları ödendi. Kalan işçilerin ödemesi de birkaç gün içinde yapılacak.