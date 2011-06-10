-KAZANAMAYAN ADAYLARA ''TRAVMA'' UYARISI BURSA (A.A) - 10.06.2011 - Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Afif Karakılıç, 12 Haziran'daki seçimlerden ''yenilgiyle ayrılacak'' milletvekili adaylarının travma yaşayacaklarını belirterek, ''Burada adayın yakınlarına, mensup olduğu partilere büyük görev düşüyor'' dedi. Karakılıç, 12 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimi öncesi adayların belirli inançları, ideolojileri ve ideallerini gerçekleştirme uğruna yoğun tempoda çalıştıklarını kaydetti. Bu süreçte etrafında yoğun bir kalabalık olan adayın o aldığı desteklerle bazen gerçekleri karıştırabildiğini ifade eden Karakılıç, ''Adaylar böyle olunca büyük hayallere kapılıyorlar. Bu hayallerin ardından sandıktan yenilgiyle ayrılan aday da travma yaşıyor. Bütün gerçekleştirmek istediği hayallerin yok olduğunu görüyor'' diye konuştu. Karakılıç, sonuçlar açıklandıktan sonra seçilemediğini öğrenen adayın bir gün öncesine kadar büyük ve gösterişli kalabalığın ardından yalnız kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Aday için zor bir dönem başlangıcıdır. Bu, insanın yalnızlaşmasına ve çöküntü yaşamasına yol açıyor. Burada adayın yakınlarına, mensup olduğu partilere büyük görev düşüyor. Bundan sonra artık aday, kesinlikle yakınları tarafından desteklenmeli ve seçim sonucu unutturulmalı. Hatta yakınları bu kişiye milletvekili olmadan da insanlık yararına, ideolojisi uğruna hizmet edebileceğini hatırlatmalı. Adayın bağlı olduğu parti de kendisine sahip çıkmalı. Artık son dönemlerde seçilemeyen adaylara partilerinin çeşitli görevler vererek sahip çıktıklarını da gözlemliyoruz. Bu çok önemli bir davranış.'' Seçimi kaybetmiş bir adayın, yaşadığı stresin arkasından ilk olarak, ''Böyle bir şey olmadı, yok'' dediğini ve kampanya sürecini inkara kalkıştığını da sözlerine ekleyen Karakılıç, adayın ikinci olarak da ''Benden değil, ötekilerden dolayı kaybettim. Benim suçum yok'' gibi savunma mekanizmasını kullandığını anlattı. -''KÖTÜYE HAZIR OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ''- Karakılıç, üçüncü aşamada ise ''Neden benim başıma geldi?'' diye yavaş yavaş bir depresif durumun ortaya çıktığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu şekilde depresyon döneminden de çıktıktan sonra kabullenme dönemi başlar. Bir süre sonra ise bu kişi ulaşmayı başarırsa, 'umut' dönemiyle birlikte 'bu kez olmadı ama bir dahaki sefer kesin olacak' der ve yaşama idealleri doğrultusunda umudunu canlı tutarak hayat devam eder. Bu nedenle biz adaylara 12 Haziran'daki seçimlerde iyiyi ummalarını ama kötüye hazır olmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer seçilemeseler bile ideallerinin seçilen arkadaşları tarafından devam ettirileceğine inanmaları gerekiyor. İdealleri ve ideolojilerinin kendi kimliklerinin üstünde olduğunu düşünenler, bu travmayı en kısa sürede atlatabiliyor. Travmayı atlatamayan adayların da psikiyatri yardımı almalarında yarar var.''