Kazanamayacaksan kaybetmeyeceksin...

Ve maç başladı...



Hedefi bulmayan atışlar

Hız ve tekniğin savaşı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği, hatta puan kaybetmenin de ötesinde bir yerde yarıştan elini ayağını çektiği 25. haftanınEv sahibi lider, konuk takım ikinci, aradaki puan farkı da 1 olunca, bir yerde unvan maçı heyecanı da yaşamaya başladık...Bu unvan maçının heyecanını yaşamaya başlamak için hakemin ilk düdüğünü beklemeye dayanamadı bu satırların yazarı...Zira bugüne kadar iki takım arasında oynanan maçlarda neler olup bittiğine bakmak da adettendi...İnönü'de oynansaydı maçyazacaktım... )Çünkü iki takım arasında oynanan 7 maçta da ev sahibi takım sahadan mutlu ayrılmamıştı...Beşiktaş kazanır yazmak bu kadar kolay değil,Beşiktaş yenerse tamolma şansına sahipti...Siyah beyazlılar, en son 8.haftada liderlik koltuğunda oturmuş ve 9.haftada Trabzonspor’a kaptırmıştı...Bu maçın bir galibi olmalı mıydı?Notlara bakacak olursak olma ihtimali yüksekti, çünkü...Tabii şu da vardı,.. Ama 2009 yılınınVe Fabian Ernst geldiğinden beri siyah beyazlılar kaybetmeyi unuttu...Notlara noktayı koymanın zamanı.. .Zaten hakem Kamil Abitoğlu'da ilk düdüğünü çaldı...Haftanın maçında topa ilk dokunan oyuncu Beşiktaş'tan Bobo oldu...Sonra o topa en çok kim dokunacaktı, kimler gelişine vuracaktı,, heyecanla izlemeye koyulduk maçı...İki takım da maç içinde en çok güvendikleri silahlarına sarıldılar ilk dakikalarda...Siyah beyazlılar duran toplarına, kırmızı beyazlılar ise kontrataklarına güveniyorlardı...Henüz 3'te Tello, Zapo vurdu amaArdından Yiğidolar maçın ilk tehlikeli atağını 4'te geliştirdi...Beşiktaştopla Musa buluştu,terketti, Musa aşırtma bir vuruş yaptı ama top az farkla üstten auta çıktı...10'da Beşiktaş yeniden; kornerden gelen topu İbrahim Üzülmez sol kanatta tekrar içeriye ortaladı, arka direkte İbrahim Toraman şutunu vurdu ama top üstten auta çıktı...Derken futbolcular bu maçın böyle gitmeyeceğini, gol yemeleri halinde işlerinin bir kat daha zorlaşacağını farketmiş olmalılar ki, biraz maçı soğutalım, enerjimizi sonuna kadar harcamayalım havasına girdiler..., geriye paslar geldik 25. dakikaya...27'de Tello sağ kanattan korneri kullandı,altıpas içindeauta çıktı. 28'de hızlı gelişen Sivasspor atağındadoğru şutunu vurdu ama top direğin dibinden auta çıktı...Eldeki cephaneyi tüketmenin anlamı yoktu... Daha bu maçın oynanması gereken ikinci yarısı vardı... Bütün kurşunları sıkıp, hedefi vuramamak da vardı ve temkini elden bırakmaya iki takım futbolcularının da hiç niyeti yoktu...İlk yarıda akılda kalan poziyonlar bir elin parmaklarını geçmemekle birlikte zirve yarışına yakışan bir mücadele vardı sahada...vermeye çalışıyor, liderlik için kıyasıya savaşıyorlardı...İkinci yarı ev sahibi takım farklı bir silahıyla çıktı karşımıza...Hızlı atak stratejisi yerine oyunu kanatlardan kurmaya çalıştılar...İlkinde 47'de İbrahim Dağaşan ceza sahası içinde bekleyen Musa'ya pasını verdi,şutunu vurdu ama top yandan auta çıktı...49'da bu kez Mehmetkafa vuruşunun sahibi oldu: 1-0Siyah beyazlı takım bir iki dakika golün şokunu yaşadı...Toparlanmak için daha da fazla vakitleri yoktu...En etkili silahlarından biriyle, uzaktan şutlarla dengeyi sağlamaya çalıştılar...VeBu golün ardından Sivasspor da, Beşiktaş da yeniden en iyi kullandıkları silahlarının başına geçtiler...oyuna aldı vearasındaki savaş farklı bir boyut kazanmaya başladı....Önce Balili aldı topu rakip ceza sahasına kadar götürdü, herkes ayaklandıolmadı... Derken frikik, Delgado-Tello topun başındaydılar,diye baktığımızda topa Sivassporlu oyuncularda kalmıştı...Maçın bitimine 20dönerken (sanıyorum hava hakimiyeti ve ileride topu daha fazla tutma isteğiydi bu), Bülent Uygunhattını daha da yıkılmaz hale getirmeye çalıştı...İki teknik adamın da maçtan bir puan almayı yeterli görmediklerini hissetmiştik ama oyuncularda bu maçtan puansız ayrılmamanın tedirginliği vardı...Son 10 dakikadami, yoksamaçın rengini değiştiricekti?Sivasspor geriye yaslanıp beklerken, Beşiktaş ise daha çok Nobre'yi topla buluşturma çabasındaydı...10 dakika bu çabayla geçinceheyecan bitime yaklaşan zamanla birlikte hep biraz daha arttı...Ama tabelayı değiştirecek son hamleyi iki takım futbolcuları da yapamayınca maç 1-1 sona erdi ve Sivasspor lider başladığı maçtan...Maçın geneltakım da kazanmanın ince hesaplarını yaptılar ve tüm kozlarını, en etkili silahlarını birer birer sahaya sürdüler ama kazanamama ihtimalini de sürekli göz öünde bulundurup, kaybetmemeye de özen gösterdiler...Ve maçın sloganını hep birlikte belirlediler,4 EylülMustafa Kamil Abitoğlu, Erhan Sönmez, Asım Yusuf ÖzPetkoviç, Sedat, Bilica, Sylla, Murat Sözgelmez, İbrahim, Sezer, Murat Erdoğan, Musa, Herve Tum, Mehmet YıldızRüştü, Sivok, İbrahim Toraman, Zapatochny, İbrahim Üzülmez, Ekrem Dağ, Tello, Fabian Ernst, Yusuf Şimşek, Holosko, BoboDk. 7 Murat Sözgelmez (Sivasspor), Dk. 19 Zapatochny (Beşiktaş)Dk. 50 Tum (Sivasspor), Dk. 56 Tello (Beşiktaş)