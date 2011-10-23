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Kazan Vadisi'nde çatışma HAKKARİ (A.A)

23 Ekim 2011 19:20

-Kazan Vadisi'nde çatışma HAKKARİ (A.A) - 23.10.2011 - Hakkari Valisi Muammer Türker, Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisinde çıkan çatışmada 1 astsubayın şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını, Tekeli Vadisi'nde askerlerin geçişi sırasında yola döşenen el yapımı mayının patlaması sonucu ise 2 askerin şehit olduğunu söyledi. Türker, Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisinde sürdürülen operasyonlarda teröristlerle sıcak temasın sağlandığını belirterek, ''Çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu, 6 asker ise yaralandı. Öte yandan Şemdinli ilçesi Tekeli Bölgesinde arazi arama tarama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi esnasında yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu'' dedi. Türker, bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.

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