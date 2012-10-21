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Kazan Vadisi'nde 15 PKK'lı öldü

Hakkari’deki operasyonların 4’üncü gününde 15 PKK'lı öldü

21 Ekim 2012 12:21

PKK'ya yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, Hakkari'deki Kazan Vadisi'nde bir grup PKK'lıyı kıskaça aldı. Hava destekli operasyonların 4'üncü gününde 15 PKK'lı öldü.

Kış üstlenmesine hazırlanan PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Hakkari’deki operasyonların 4’üncü gününde 15 PKK'lı öldü.

Çukurca bölgesi ile Kazan Vadisi’nde yoğunlaşan operasyonlara özel eğitimli birliklerin yanı sıra havadan da destek veriliyor.

İHA’ların tespit ettiği noktaların F-16’larla vurulduğu bildirildi.

Coğrafik yapısı saklanmaya müsait olan ve oldukça stratejik bir önemi bulunan Kazan Vadisi, aynı zamanda PKK üyelerinin Türkiye ve Irak arasındaki geçişlerde kullandığı önemli noktalardan biri olarak biliniyor.

Genelde hava destekli operasyonlara hedef olan Kazan Vadisi’nde, örgüt geçmiş yıllarda bir çok kayıp vermişti.

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