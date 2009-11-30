Kazaların bayram bilançosu: 60 ölü

T24 - Bayram tatilinde tüm uyarılara rağmen onlarca ölümlü trafik kazası meydana geldi. Arefe gününden bu yana 60'dan fazla kişi kazalarda hayatını kaybetti.



Tatil boyunca en çok can kaybının olduğu kaza Mardin’in Midyat ilçesinde meydana geldi.



Arefe günü bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi öldü.



Ölümlü kazalardan biri de dün Bursa'da meydana geldi. Bir aracın otobüs durağına dalması sonucu durakta bekleyen 5 kadın hayatını kaybetti.



Dün bir başka kaza da Adıyamanday'dı. Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü.



Arefe gününden meydana gelen 50'ye yakın kazada ölü sayısı 60'ı geçti.



Kazalarda yaklaşık 400 kişi de yaralandı.