-KAZALARDA "SÜRAT KÖRLÜĞÜNE" DİKKAT ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Yaz aylarında trafik yoğunluğuna bağlı olarak kazalarda da artış meydana geliyor. Emniyet yetkilileri, yaz aylarında uzun yolda sürücüleri bekleyen en büyük tehlikelerden birinin ''sürat körlüğü'' olduğunu belirtti. Yaz aylarında sıcaktan ve nem oranının artmasından etkilenen sürücülerin dikkatinin dağıldığını, bunun da kazalara yol açtığını belirten emniyet yetkilileri, yolculuk yapacak vatandaşları, özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyardı. Yetkililer, sürücülerin kavşaklarda, tepe üstlerinde, akaryakıt istasyonlarının giriş ve çıkışları ile yerleşim yerlerinde daha dikkatli olmasını istedi. Sabırsızlık ve yorgunluktan dolayı, yolculuğun sonuna doğru, varılacak noktalara yakın yerlerde daha çok kaza yapıldığını kaydeden yetkililer, yazın yola çıkacak sürücülere şu önerilerde bulundu: ''Araçla ilgili eksiklikler giderilmeli. Lastiklerin aşınmamış, hava basıncının kontrol edilmiş olması gerekli. Araçta bulundurulması gereken ilk yardım çantası, zincir, çekme halatı ve yangın söndürme cihazı kontrol edilmeli. Alkollü, uykusuz ve yorgun halde araç kullanılmamalı. Araçtaki herkes emniyet kemeri takmalı. Aracın arka camının önüne fren yapıldığında fırlayabilecek ağır cisimler bırakılmamalı. Araç, belirlenen hız sınırlarının üzerinde kullanılmamalı. Hız, hava, yol ve trafiğin durumuna göre ayarlanmalı. Araca taşıma sınırı üzerinde yük ve yolcu alınmamalı. Öndeki araç, hızın yarısı kadar mesafeden takip edilmeli. Sollama kurallarına dikkat edilmeli. Trafik işaretlerinin ikaz ve anlamlarına uyulmalı.'' -DİREKSİYONDA CEP TELEFONU KULLANILMAMALI- Yetkililer, cep telefonu kullanımı sırasında sürücülerin daha fazla hata yapıp, bazı tehlikeli durumların ya hiç farkına varamadıklarını ya da tedbir almakta geç kaldıklarını kaydetti. Uzun yolda sürücüleri bekleyen en büyük tehlikelerden birinin de ''sürat körlüğü'' olduğunu belirten yetkililer, bir süre yüksek hızda araç kullandıktan sonra, hızın sürücüye çok normal gelmeye başlayacağını belirterek, ''Yüksek hıza alışıp sürat körlüğüne yakalanmak çok kolay. Yüksek hızda seyreden sürücü, hızını saatte 50 kilometreye düşürünce, araç sanki durmuş gibi olur. Kilometre saatinin pek seyrek hata yaptığını ve bizi yanıltan şeyin, içine düştüğümüz sürat körlüğü olduğunu hatırlamak çok önemli'' dedi. Polisin diğer uyarıları ise şöyle: -Aracın yazlık bakımları yaptırılmalı -Sürücü yola çıkmadan önce yeterice dinlenmeli -Yolculuk esnasında kısa arlıklarla molalar verilmeli, bu molalarda eller ve yüz yıkanmalı, bol sıvı alınmalı. -Özellikle 04.00-06.00 saatleri arasında gün doğarken doğu istikametine araç kullanan sürücüler, sıklıkla mola vermeli. -Gözlerin güneşten etkilenmesini önlemek için araç içi güneşlikler uygun şekilde ayarlanmalı. -Uzun mesafeli yolculuklarda tek başına yola çıkılmamalı, direksiyon başındayken dikkati dağıtacak şekilde yanındakiyle konuşulmamalı. -Sürücü, aracına ve sürüş becerilerine güvenip kendini gereksiz risklere atmamalı. -TRAFİK KAZASI RAKAMLARI- Geçen yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen trafik kazalarında bin 371 kişi hayatını kaybetti. 2009'da toplam 111 bin 121 trafik kazası oldu. Bu kazalarda 4 bin 324 kişi yaşamını yitirdi. Kazalardan 34 bin 318'i Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana geldi. Bu yılın ilk 5 ayında meydana gelen 116 bin 107 trafik kazasında, bin 148 kişi öldü. Aynı dönemde 57 bin 673 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 5 bin 407 yayaya da ceza kesildi. Haziran ayından itibaren ise yoğunluğa bağlı olarak trafik kazalarında diğer aylara oranla artış oldu. Haziran ayında sadece polis bölgesinde 24 bin 420 kaza oldu, bu kazalarda 83'ü yerleşim yeri içinde, 172'si de yerleşim yeri dışında olmak üzere 255 kişi yaşamını yitirdi. Geçen yıl polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında ise toplam 4 bin 45 kişi hayatını kaybetti, 92 bin 824 kişi yaralandı. 2010'un yaz aylarında toplam 38 bin 494 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda bin 371 kişi yaşamını yitirirken 58 bin 57 kişi de yaralandı. Geçen yıl Haziran ayında 11 bin 798 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 443 kişi yaşamını yitirdi. Temmuz ayında ise 13 bin 740 kazada 503 kişi öldü, 24 bin 346 kişi, Ağustos'ta da 12 bin 956 kaza oldu, 425 kişi öldü, 21 bin 714 kişi yaralandı.