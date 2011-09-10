-Kazalar tek taraflı ANKARA (A.A) - 09.09.2011 - Yurt genelinde, Ramazan Bayramı tatili boyunca polis bölgesindeki trafik kazalarının yüzde 63'ünün tek araçlı, yüzde 18'inin de zıt yönde seyreden iki aracın çarpışmasıyla meydana geldiği belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından, 9 günlük bayram tatili boyunca meydana gelen ölümlü 83 trafik kazasıyla ilgili yapılan analizde, dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Ramazan Bayramı tatili boyunca polis bölgesinde, yurt genelinde 83 ölümlü ve 2 bin 121 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 116 kişi öldü, 4 bin 4498 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlü kazaların 32'si yerleşim yerlerinde, 51'i de yerleşim yerleri dışında meydana geldi. Yerleşim yerlerinde meydana gelen kazalarda 43, yerleşim yerleri dışındaki kazalarda ise 73 kişi hayatını kaybetti. Bayram tatilindeki kazalarda günlük ortalama 13 kişi yaşamını yitirirken, en çok can kaybı tatilin birinci ve üçüncü gününde gerçekleşti. Bayramın birinci günü 26, üçüncü günü 23 kişinin öldüğü kazaların yüzde 36'sı yoldan çıkma ve devrilme, yüzde 13'ü yayaya çarpma, yüzde 13'ü karşılıklı çarpışma, yüzde 13'ü arkadan çarpma, yüzde 12'si sabit cisme çarpma, yüzde 10'u yandan çarpma veya çarpışma, yüzde 2'si ise duran araca çarpma şeklinde meydana geldi. Kazalar, 06.00-16.00 saatleri arasında yoğunluk gösterirken, gündüz meydana gelen kazaların oranı yüzde 69 oldu. Kazaların, yüzde 63'ü tek araçlı olarak, yüzde 18'i zıt yönde seyreden iki aracın çarpışmasıyla ortaya çıkarken, tek yönlü yollarda yaşanan kaza oranı daha fazla oldu. Kaza oranı, tek yönlü yollarda yüzde 59, çift yönlü yollarda ise yüzde 41 oldu. -Konya ölü sayısı bakımından ilk sırada- Bayramda meydana gelen kazalarda yaşamını yitiren kişi sayısına göre yapılan sıralamada ise Konya ilk sırada bulunurken, İstanbul ikinci, Ankara üçüncü ve Afyonkarahisar dördüncü oldu. Konya'da 5 trafik kazasında 10 kişi, İstanbul'da 8 trafik kazasında 8 kişi, Ankara'da 6 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. Kazalara en çok otomobil sürücüleri karıştı. Otomobil kullanan sürücülerin kazalara karışma oranı yüzde 54, kamyonetlerin kazalara karışma oranı da yüzde 18 oldu. Kusurlu sürücü bakımında kazalara karışma oranı otomobil sürücülerinde yüzde 63, kamyonet sürücülerinde de yüzde 17 olarak saptandı.