Kazaklar ‘Vakit kaybı’ diyerek seçimi kaldırdı

T24

5 milyon imza toplandı

1991’den beri başta

Kazakistan meclisi ve senatosu dün ortak bir oturumda Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in görev süresinin 2020 yılına kadar uzatılması ve bu tarihe kadarki tüm seçimlerin iptal edilmesi kararı aldı. Kazakistan Meclisi geçen yıl sonunda da Nazarbayev’in görev süresinin uzatılması için bir karar almış, ancak Cumhurbaşkanı bu kararı 7 Ocak’ta veto etmişti. Dünya basını bunu “gönülsüz bir veto” diye nitelemişti. Cumhurbaşkanın vetosu üzerine, meclis ve senato tekrar bir araya gelmeye karar verdi.Nazarbayev’in 2020 yılına kadar görevde kalması ve tekrar göreve gelip gelmeyeceğinin bu tarihte yapılacak bir referandumla karara bağlanması konusunda 5 milyon imza toplandı. Meclis ve Senato da dün bu kararı tekrar onayladı. Meclis Başkanı Ural Muhammedcanov, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin 2020’ye kadar uzatılması için referanduma gidilmesi kararı, 44 senatör ile 106 milletvekilinin katıldığı ortak toplantıda oy birliği ile alınmıştır” dedi.Kararın yeniden Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in imzasına gideceğini ifade eden Muhammedcanov, “Cumhurbaşkanımız bunu isterse onaylar, isterse veto edebilir. Ancak, 5 milyondan fazla imzayı da dikkate alarak imzalayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.Kazakistan’da hükümet, yatırımcılar ve halk, ekonomik gidişattan memnun oldukları için, ülkede istikrarın devam etmesi adına Nazarbayev’in cumhurbaşkanlığında kalmasını istiyor ve alternatifi olmadığını düşünüyorlar. Bir politikacı “Onun alternatifi yok ki seçim yapmak vakit kaybı” dedi.Kazakistan meclisi ve senatosunun bu kararı uluslararası arenada tepki çekti. Avrupa Birliği, Almanya ve ABD konuyla ilgili açıklamalarında böyle bir kararın demokrasiye ters düşeceğini söylediler.70 yaşındaki Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan’ın Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana, ülkeyi tam 20 yıldır yönetiyor.Nazarbayev görev süresinin 2020 yılı Aralık ayına kadar uzatılması halinde 80 yaşına kadar ülkeyi yönetmiş olacak.