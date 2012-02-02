Kazakistan'ı -45'le donduran kış ABD'ye uğramadı

T24 - Kazakistan'da eksi 45 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle ülkede hayat durma noktasına geldi. Avrupa’da da Sibirya soğukları yüzünden 70’in üzerinde kişi hayatını kaybetti. Dünyanın pek çok bölgesinde hayatı felç eden kış bu yıl ABD’ye uğramadı.



Orta Asya'nın en soğuk ülkelerinden Kazakistan'da son bir haftadır devam eden soğuklar bugün eksi 45 dereceye kadar düştü. Kazakistan Meteoroloji Merkezi Kazgidromet özellikle doğu Kazakistan'da bulunan Pavlador bölgesinde hava sıcaklıklarının eksi 45 dereceye kadar düştüğünü, buzul soğuklarının bu hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da da hava sıcaklıkları gece saatlerinde eksi 40'ı gördü. Kazakistan'da ilk ve ortaöğretim okulları aşırı soğuk nedeniyle tatil edilirken, Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı zorunlu olmadıkça şehirler arası yollara çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.



Kazakistan'daki aşırı soğuklar hava ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Başkent Astana'da bir çok uçuş iptal edildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı da aşırı soğukların ani ölümlere kadar varan etkileri olabileceğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

ABD'de ağaçlar çiçek açtı



Amerika Birleşik Devletleri’nin bir çok eyaletinde son 40 yılın en sıcak kışı yaşanıyor. Sıcaklığın 20 dereceyi geçtiği başkent Washington'da ağaçlar çiçek açmaya başladı. Son 40 yılın en sıcak kışını geçiren ülkenin bir çok eyaletinde termometreler 10 derecenin üzerini gösteriyor. Kara alışık kentlerde ise henüz hiç kar yağmadı . Rekor sıcaklıklar yüzünden parklardaki ağaçlar çiçek açmaya başladı.



ABD geçtiğimiz sene oldukça soğuk bir kış geçirmişti. Dondurucu soğuklar ve kar fırtınaları 36 kişinin yaşamına mal olmuş, 1 milyar 800 milyon dolarlık maddi hasar ortaya çıkmıştı.

Avrupa dondu



Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Hafta başından bu yana soğuktan ölenlerin sayısı 70'i aştı.



Soğuk hava dalgasının vurduğu İtalya’da termometreler eksi 30 dereceyi gösterdi. Ülkenin kuzeyi kar altında kalırken, Serie A'daki bazı futbol maçları ertelendi, okullar tatil edildi. Romanya'da da sıcaklık eksi 30 dereceye kadar düştü. Rumenlerin yazın güneşlendiği Karadeniz kıyıları buz tuttu. Kar kalınlığı bölgelerde iki metreyi buldu. Soğuk hava dalgasından en çok etkilenen ülke ise Rusya'nın sınır komşusu Ukrayna oldu. Termometrenin eksi 33 dereceyi gösterdiği ülkede soğuktan 43 kişi öldü.



Son yılların en sert kışını yaşayan Polonya'da da ölü sayısı 20'yi aştı. Eksi 29 derecede, birçok nehir ve göl dondu. Ordu, evsizlere barınak sağlanması ve yiyecek dağıtılması için seferber oldu.



