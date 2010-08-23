-KAZAKİSTAN'DA TRAFİK KAZASI: 20 ÖLÜ ASTANA (A.A) - 23.08.2010 - Kazakistan'ın Zhambul bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zhambul bölgesinde Almatı-Taşkent yolunun 339'uncu kilometresinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. İlk verilere göre, kamyon şoförünün direksiyon başında uyuması nedeniyle meydana geldiği belirlenen kazada ölenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Kazada yaralananlar arasında 4 Özbek vatandaşının da bulunduğu bildirildi.