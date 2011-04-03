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Dünya

KAZAKİSTAN'DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ASTANA (A.A)

03 Nisan 2011 13:11

-KAZAKİSTAN'DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ASTANA (A.A) - 03.04.2011 - Kazakistan'da halk bugün yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Seçmen sayının 9 milyon 180 bin olarak açıklandığı ülkede cumhurbaşkanlığı makamı için Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Zhambyl Ahmetbekov, Senatör Gani Kasimov ve Tabiat Vakfı Başkanı Melis Eleusizova yarışıyor. Kamuoyu araştırmalarına göre, 20 yıldır cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev yüzde 90'un üzerinde oy alarak yeniden bu göreve gelecek. Oy verme işleme sakin bir havada geçiyor. İlk sonuçların yarın, kesin sonuçların ise 12 Nisanda açıklanması bekleniyor.

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