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Dünya

Kazakistan'a AB'den vize kolaylığı

AB üyesi ülkeler, Kazakistan vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması konusunda güvence verdi.

19 Mayıs 2010 03:00

T24-  Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelerek Kazak vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin esnetilmesini görüştü.


Kazakistan Dışişleri Bakanlığı İcra Sekreteri Rapil Zhoshbayev ile Vatikan'ın Kazakistan Temsilcisi Miguel Buendia başkanlığında yapılan toplantıda da, AB üyesi ülkelerle Kazakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.


Toplantıda, Kazakistan vatandaşlarına AB üyesi ülkelere girişlerde vize kolaylığının sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı. AB üyesi ülkelerin misyon temsilcileri vize kolaylığının sağlanması için kendi ülkelerinde çalışma yapılacağına dair güvence verdi.


Taraflar konsolosluk hizmetleri konusunda da işbirliğini devam ettirme kararı aldı.

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