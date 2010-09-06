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Ekonomi

KAZAKİSTAN MİLLİ GELİRİNİ 200 MİLYAR DOLARA ÇIKARTACAK ASTANA (A.A)

06 Eylül 2010 14:23

-KAZAKİSTAN MİLLİ GELİRİNİ 200 MİLYAR DOLARA ÇIKARTACAK ASTANA (A.A) - 06.09.2010 - Kazakistan'ın 2015 yılına kadar Gayri Safi Yurt içi Hasılasını 200 milyar dolara çıkartacağı bildirildi.  Kazakistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Kuandık Bishimbaev, Kökşetau'da gerçekleştirilen Kazakistan-Rusya İşbirliği Forumunda yaptığı konuşmada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kendilerine 2015 yılına kadar GSYİH'yi yüzde 30 oranında artırarak 200 milyar dolara çıkarma talimatı verdiğini söyledi.  Bishimbaev, GSYİH'nın 2010 yılının sonuna kadar da yüzde 5 büyüyeceğini belirterek, ''Bu, BDT ülkeleri arasında en yüksek büyüme hızı olacaktır. Hatta bir çok dünya ülkesinin bu kadar yüksek büyüme sağlayamayacağını düşünüyoruz. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu dünyada ortalama yüzde 4 büyüme hesaplıyor. Biz bunun üzerine çıkacağız'' dedi.

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