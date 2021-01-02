Kazakistan, idam cezasını kaldırdı

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Kazakistan, idam cezasını kaldırarak yaklaşık 20 yıldır devam eden moratoryumu kalıcı hale getirdi.

Cumartesi sabahı Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in ölüm cezasının ortadan kaldırılmasını hedefleyen Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi İkinci İhtiyari Protokolü'yle ilgili parlamento kararına imza attığı duyuruldu.

Kazakistan'da idam cezalarının uygulanması 2003 itibariyle durdurulmuştu ancak mahkemeler terör saldırısı olarak nitelendirilen suçlarda idam cezası vermeye devam edebiliyordu. Cezaların yürürlüğe sokulması için moratoryumdan sonra ne karar verileceğinin beklenmesine karar verilmişti.

2016 yılında Almatı kentinde 8 polis memuru ve iki sivili silahlı saldırıda öldürülen Ruslan Kulekbayev, moratoryum kaldırılırsa idam edilecek isimler arasındaydı. Alınan karardan sonra Kulekbayev hakkındaki idam kararı müebbet hapis cezasına çevrilecek.

Kazakistan Parlamentosu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi İkinci İhtiyari Protokolü'ne 29 Aralık'ta onay vermişti. Protokolün Kazakistan dışında 88 imzacısı daha bulunuyor.