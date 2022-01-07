Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev: Güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş etme emri verdim

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Hükümet karşıtı protestoların meydana geldiği Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, güvenlik güçlerine "uyarı yapmadan ateş etme" hakkı verdiğini duyurdu.

Tokayev, ülkenin en büyük şehri Almatı'ya "20 bin haydutun" saldırdığını duyurdu. Almatı, akaryakıt zammına karşı başlayıp hükümet karşıtı protestolara dönüşen eylemlerin merkezi haline gelmişti.

Kazakistan lideri, yaşananlardan "yabancı ülkelerin eğitim almış teröristlerin" sorumlu olduğunu söyledi.

Protestolarda en az 26 protestocu öldü ve 3 binden fazla kişi gözaltına alındı. 18 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.

Görgü tanıkları, perşembe günü Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da meydana gelen protestolarda devlet binalarının basıldığını, kundaklama olayları yaşandığını ve bazı mağazaların yağmalandığını bildirdi. Barışçıl başlayan protestolarda hükümetin sert müdahalelerinin ardından şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Şehir yetkilileri Almatı'da en az polis ve ulusal muhafızlardan en az 18 memurun öldürüldüğünü, bir tanesinin kafasının kesildiğini iddia etti. Bu veriler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.