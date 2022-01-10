Kazakistan'da yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alındı

Şiddetli protesto gösterilerine sahne olan Kazakistan'da gözaltına alınanların sayısı yaklaşık 8 bin olarak açıklandı. Eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Mesimov da gözaltına alınanlar arasında.Geçen hafta şiddetli protesto gösterilerine sahne olan Kazakistan'da 7 bin 939 kişi gözaltına alındı. Kazakistanİçişleri Bakanlığı internet sayfasından "10 Ocak itibarı ile 7 bin 939 kişi gözaltına alınmıştır" açıklamasını yaptı. Ülkede durumun Pazartesi itibarı ile normale döndüğü belirtiliyor. Çarşamba gününden bu yana internet bağlantısı yapılamayan başkent Almatı'da yerli ve yabancı web sayfalarına erişim Pazartesi sabahından itibaren yeniden mümkün hale geldi. Fransız haber ajansı AFP de kentte toplu ulaşımın normal bir biçimde yapıldığını geçti. Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için geçen hafta barışçıl başlayan gösteriler şiddetlenmiş ve birçok kentte hükümet binaları göstericiler tarafından kısmen işgal edilmiş ya da ateşe verilmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bunun üzerine hükümeti feshederek ülkede olağanüstü hal ilan etti. Ardından Tokayev'in talebi üzerine Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeye barış gücü gönderdi. Tokayev'in görevden aldığı eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kerim Mesimov'un da vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtiliyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün bugün Kazakistan'daki krizle ilgili Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla bir zirve düzenleyeceği öğrenildi. Rus ve Kazak medyasında çıkan haberlere göre Kazakistan'da çatışmalarda ölenlerin sayısı 164. Ancak bu sayı Kazakistan sağlık makamları ve polis tarafından teyit edilmiş değil. Reuters / EC, SSB ©Deutsche Welle Türkçe