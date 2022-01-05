Kazakistan'da protestolar sürüyor: OHAL ilan edilen Almatı'da göstericiler belediyeyi bastı

Kazakistan'da yakıt fiyatlarına zam yapılması sonrası başlayan ve ülkede yayılan protestolar ikinci gününde. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümeti görevden aldı ve ülkenin en büyük kenti Almatı ile petrol zengini Mangistau bölgesinde 2 hafta olağanüstü hal ilan etti. Ancak OHAL'e karşın Almatı'da göstericiler belediye binasını bastı.