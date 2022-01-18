Kazakistan'da OHAL'in sona erdiği açıklandı

Kazakistan’da 5 Ocak’ta ülke çapında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) durumunun sona erdiği bildirildi.

Kazakistan’da 19 Ocak gece yarısından itibaren başkent Nur Sultan başta olmak üzere Almatı şehri ile Atırau, Jambıl, Kızılorda ve Mangistau eyaletlerinde OHAL uygulamasının sona erdirildi.

OHAL'in sona ermesiyle ülkede belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile sokaklardaki güvenlik tedbirleri kaldırıldı. Şehirlere giriş ve çıkış yeniden serbest oldu.

"Düzen ve huzur sağlandı"

Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halkın birlik ve beraberliği, emniyet ve kolluk kuvvetlerinin canları pahasına hareketleri sayesinde Kazakistan genelinde düzen ve huzurun sağlandığını duyurdu.

Kazakistan'daki protestolar nedeniyle 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzaladığı kararname ile ülkenin tamamında 19 Ocak'a kadar OHAL ilan edilmişti. 13 Ocak’tan itibaren bazı bölgelerde OHAL zamanından önce kaldırılmıştı.