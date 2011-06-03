-KAZAKİSTAN: 2 AZERBAYCAN: 1 ASTANA (A.A) - 03.06.2011 - Kazakistan A milli Futbol Takımı 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde misafir ettiği Azerbaycan'ı 2-1 yendi. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin de yer aldığı A grubunda mücadele eden Kazakistan, Türk müteahhitler tarafından inşa edilen Astana Arena Stadı'nda ağırladığı Azerbaycan A Milli Futbol Takımı'nı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle geçti. Maçın ilk 45 dakikası her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamayınca 0-0 berabere bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına ise iki takımın oyuncuları hızlı başladı. Maçın 52'nci dakikasında Kazakistan Milli Takımı'nın 17 numaralı oyuncusu Sergey Gridine, takımını öne geçiren golü attı. Bu golün ardından, rakip kale üzerindeki baskısını artıran Azerbaycan Milli Takımı da yine 17 numaralı oyuncusu Vugar Nadirov'un ayağından 57'nci dakikada beraberlik golüne kavuştu. Kazakistan Milli Takımı, yediği golün ardından kısa sürede toparlanarak Azerbaycan ceza sahasındaki baskısını yoğunlaştırdı. Kazakistan'ın üstünlüğünü sağlayan gol maçın 62'inci dakikasında yine Sergey Griden'in ayağından geldi. Astana Arena Stadı'ndaki maç ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.