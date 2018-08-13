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Kazak eğitici, atın üstünden 10 metrelik kuyuya düştü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, at eğiticisi Kazakistan uyruklu Cung Ali İbrahimov (33), tarlada gezindiği atın aniden durması sonucu 10 metrelik kuyuya düşerek, yaralandı

13 Ağustos 2018 18:49

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, at eğiticisi Kazakistan uyruklu Cung Ali İbrahimov (33), tarlada gezindiği atın aniden durması sonucu 10 metrelik kuyuya düşerek, yaralandı.
Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde, Yeniköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Kazak Cung Ali İbrahimov, eğittiği atla tarlada gezinmeye başladı. Bu sırada at, önüne çıkan kuyuyu fark ederek, aniden durdu. Dengesini kaybeden İbrahimov, yaklaşık 10 metrelik kurumuş kuyuya düştü. İbrahimov\'un düştüğünü gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerince 1 saatlik çalışmayla kuyudan sedyeye bağlanarak, çıkarılan İbrahimov, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cung Ali İbrahimov\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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