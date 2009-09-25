Kazak bebeği Türk doktorlar kurtardı

Akciğer ve kalbi arasında bağlantı olmadan doğan 1.5 yaşındaki Kazak bebeğin ölüm riski olduğu için İtalya ve Almanya'da yapılamayan ameliyatı Türkiye'de yapıldı.



Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu, ölüm riski yüksek kızın ameliyatına 10 kişilik ekibiyle girdi. 8 saatlik ameliyatta kalp ve akciğeri birbirine bağlamayı başardı.



Akciğeri kalbe bağlayan damarları hiç gelişmemiş bir şekilde dünyaya gelen Kazakistanlı bebek Esenalina Nurayım'ın hayatı Türkiye'de kurtuldu. Çok nadir rastlanan bu hastalık yüzünden 1.5 yaşına gelene kadar ülke ülke dolaşan ve hiçbir doktorun ölüm riski yüksek diye ameliyat yapmaya yanaşmadığı Nurayım'ın imdadına Türkiye'den bir doktor yetişti. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu, 10 kişilik ekibiyle girdiği 8 saatlik ameliyatta küçük kızın kalp zarından yeni bir damar yaptı, akciğerler ile kalbi birbirine bağladı.



Nurayım'ın tedavisi Kazakistan'da yapılamayınca Sağlık Bakanlığı ailenin isteği üzerine küçük kızı önce Almanya'ya oradan da İtalya'ya götürdü. Aile, buradaki hekimlerin çok zor ve ölüm riski yüksek bir vaka diye ameliyattan çekinmesi üzerine Bakanlık'tan yeni bir ülke belirlemesini istedi.



Kazakistan gönderdi



Bakanlık, daha önceki hastalarda zorlu kalp ameliyatlarıyla başarılı sonuçlar aldıkları Türkiye'yi önerdi. Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleriyle resmi anlaşması bulunan Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesi üzerine küçük bebek 15 aylıkken Acıbadem Bakırköy Hastanesi'ne geldi. Hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu ve ekibi, bebeğin durumunu, Moskova'da yapılan anjiyonun sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde inceledi. Esenalina bebek, çocuk kardiyolojisinde Prof. Dr. Ayşe Sarıoğlu ve Doç. Dr. Arda Saygılı tarafından ekokardiyografi ve anjiokardiyografik çalışmalarla yeniden değerlendirildi.



Prof. Dr. Sarıoğlu, bebeğin durumunun çok riskli olduğuna dikkat çekerek o süreci, 'Küçük bebeğin durumu tıpta son derece nadir görülür. Mutlaka ameliyat edilmesi gerekiyordu, aksi takdirde bebek hayatını kaybedecekti. Bu yüzden acil ameliyata karar verdik' sözleriyle anlattı.



11 Haziran 2009'da Acıbadem Bakırköy Hastanesi'ne yatan Esenalina Nurayım'a kalp zarından alınan bir parça ile yeni akciğer damarları yapıldı. 8 saat süren ameliyata Prof. Dr. Sarıoğlu, Dr. Ersin Erek, Dr. Yasemin Türkekul'un da aralarında bulunduğu 10 kişilik ekibiyle girdi. Sarıoğlu ameliyatta yaşananları şöyle aktardı:



'Tıpta çok nadir görülen 'Pulmoner Atrezi Aorto Pulmoner Kolletareller' adı verilen durumla doğan bebeğe, kalp zarından hazırladığımız damarlarla sol ve sağ akciğer damarlarını yaptık. Bu iki damarı birleştirerek akciğerlerin kalbin sağ karıncığı ile bağlantısını sağladık. Bebek ciddi kalp yetersizliği içindeydi, ileri derecede morarması vardı. Bu kalp ameliyatından sonra akciğerlerin yeni duruma adapte olabilmesi için çok özel bakım ve solunum tedavisi uygulandı.'



Tıkanma nöbetleri bitti



Prof. Sarıoğlu, 'Kalp ve akciğerler arasındaki bağlantıları sağlamadığımız bebeğin kalp yetmezliği ile morarma- tıkanma nöbetlerinden kurtulmasını sağlayabildik. Şu anda durumu gayet iyi. Artık bebeğin gelişmesi hızlanacak, akciğer damarları büyüyecek. Kalp zarından yaptığımız bu damarlarda pıhtılaşma ve tıkanma gibi sorunlarla karşılaşılmayacak' diye konuştu.