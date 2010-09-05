Kazadan sonra meydan savaşı!

T24 - Şanlıurfa'da bisikletiyle giderken kamyon altında kalarak ölen çocuğun yakınları kamyona saldırmak istedi. Öfkeli grup kendilerine engel olmak isteyen polislere taşla saldırdı. Olaylarda 1 polis memuru yaralanırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.



Kaza, saat 12.00 sıralarında Bamyasuyu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bisikleti ile dolaşan 11 yaşındaki Adil Taş, Özel İdare Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 63 NK 166 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyonun arka lastikleri arasında ezilen çocuk kaza yerinde ölürken kamyon sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.





Kazayı duyup gelen Adil Taş'ın yakınları gözyaşı döküp, ağıtlar yakarken, polis kaza yerini güvenlik çemberine aldı. Bisikletiyle birlikte üzerine gazete kağıtları örtülen küçük çocuğun cesedinin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Polisler incelemesini sürdürürken, gözyaşı döken yakınları çocuğun cenazesinin yerde bekletilmesine tepki göstererek zaman zaman polis ile tartışmaya başladı.



Yaklaşık 1 saat cenazenin kaldırılmayışına tepki gösteren Taş ailesinin yakınları, kazaya yol açan kamyona saldırmak istedi. Ellerindeki taşlarla kamyona doğru yönelen bir grubu gören polisler, gerginlik yaşanmaması için kalabalığın bulunduğu yöne doğru ilerledi. Ancak, bu sırada bir kişi, bağırarak elindeki taşı kavşakta bulunan trafik polisine fırlattı. Yakın mesafeden atılan ve boğazına isabet eden taş ile polis memuru yere yığılırken, kalabalıkta bulunan diğer kişiler de polislere saldırmaya başladı.



Olayların ardından kazazede yakınları ile polis arasında arbede çıktı. Meslektaşlarının yaralanmasına sinirlenen polis memurları, kalabalıkta bulunan ve kendilerine saldıran kişileri tekme- tokat vurup, karga- tulumba gözaltına almaya başladı. Sinir krizi geçiren kadınlar ise kadın polisler tarafından uzaklaştırıldı. Kısa süreli meydan savaşının ardından polise saldıran ve mukavemette bulunan 11 kişi gözaltına alınıp, polis araçları ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.



Meydan savaşı sırasında küçük çocuğun cesedi gelen cenaze aracıyla otopsi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilirken, yaralanan polis memuru da ambulansla Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Çok sayıda polisin takviye olarak gönderilmesinin ardından kalabalık olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Cumhuriyet Caddesi yeniden ulaşıma açılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



