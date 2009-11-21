Kazadan 9 ay sonra vatanında

THY’nin tarifeli uçağıyla dün saat 16.10’da Amsterdam’dan İstanbul’a gelen Figen Eren’i (37) Atatürk Havalimanı’nda THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, THY Genel Müdürü Temel Kotil ile hostes arkadaşları çiçeklerle karşıladı. Türkiye’ye VIP Salonu’ndan giren Eren için THY, Airport Otel’de karşılama kokteyli düzenledi. Figen Eren, “Türkiye’ye döndüğüm için çok mutluyum. Çok sevenim varmış ve şirketim benim hep yanımdaymış. Bunu buraya geldiğimde birdaha hissettirdiler. Sağlık durumum gayet iyi. Tedavim burada devam edecek” dedi.Kısa bir süre karşılama kokteylinde kalan THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, çıkışta gazetecilere “Eren’i orada da yalnız bırakmadık. Sağlığı gayet iyi. Mutlu bir günümüz” dedi. THY Genel Müdürü Temel Kotil ise Figen Eren için “Yuvasına hoş geldi” diye konuştu.Figen Eren, Amsterdam’da tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde, protez bacağa uyum aşamasını çok hızlı tamamladı. Deneme protezin takılmasından sonra koltuk değnekleriyle yürüyüşlere başlayan Figen Eren, bu aşamayı hızla tamamladıktan sonra evde tek başına neler yapabileceğini öğrendi. Amsterdam’daki tedavisi sırasında bir internet sitesine verdiği röportajında “Doktorlarım normalden çok hızlı gelişme göstermeme şaşırıyorlar. Türkiye’de yaşadığım evimi değiştirdik. Alt katta bir daire aldık. Orasını burada aldığım eğitimlere göre düzenleyerek yaşamıma devam edeceğim” demişti.Amsterdam’ın Schipol Havaalanı’nda iniş sırasında düşmesiyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasında, ağır yaralanarak sol bacağı diz altından kesilen kabin amiri Figen Eren Türkiye’ye döndü. Protez takılan Eren, destekle yürüyor.