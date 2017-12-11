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Kazada yaralılara yardım ederken otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Köprübaşı İlçesi'nde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada otomobilde bulunan Sevim Toprak hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı

11 Aralık 2017 03:40

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Köprübaşı İlçesi\'nde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada otomobilde bulunan Sevim Toprak hayatını kaybederken 2\'si çocuk 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından otomobildekilere yardım etmek için traktöründen inen Hasan Başkaya ise plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 
Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Köprübaşı ilçesi girişinde meydana geldi. Harun Toprak (45) idaresindeki 45 SY 146 plakalı otomobil, seyir halindeki Hasan Başkaya\'nın (77) kullandığı 45 L 3126 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sevim Toprak (42) hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Hasan Başkaya, kazanın ardından otomobilde bulunanlara yardım etmek için yolun karşısına geçerken plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Başkaya\'ya çarpan otomobil hızla olay yerinden uzaklaşırken, kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Harun Toprak\'ı Salihli Devlet Hastanesi\'ne, çocukları Melih (13) ile Semih Toprak\'ı (11) ise Köprübaşı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Harun Toprak\'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Melih ve Semih Toprak\'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Harun Toprak\'ın kaza sırasında kız kardeşini ziyaretten döndüğü öğrenildi. 
Kazanın ardından olay yerine gelen Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, kazada eşini kaybeden ve durumu ağır olan Harun Toprak\'ın belediyelerinde çalıştığını ve acılarının çok büyük olduğunu ifade etti. 
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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