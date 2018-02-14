Kazada yaralanan minik Yusuf, hayatını kaybetti

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 7 kişiden, Yusuf Duman (3) sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece ilçe merkezindeki Karayaka Bulvarı\'nda meydana geldi. Akraba ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu 77 DP 830 plakalı otomobil, sürücüsü Abdullah Duman’ın (24) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte Yusuf, Medine (4), Merve (7), Asiye (27), Nurcan (38) ve Hamide Duman (68) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Duman ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Yusuf ikindi namazından sonra ilçe merkezindeki Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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