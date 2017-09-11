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Kazada yaralanan genç, hastanede öldü

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü 23 yaşındaki Erhan Güngör, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

11 Eylül 2017 15:53

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü 23 yaşındaki Erhan Güngör, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gazikent Mahallesi\'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden eve gitmek için ayrılan Erhan Güngör\'ün yönetimindeki elektrikli motosiklet ile sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Güngör, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 aylık kız çocuğu babası Güngör\'ün cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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