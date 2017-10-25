Kazada ölen Medine'nin annesi: Bize bu acıyı yaşatanlar aynı acıyı yaşasın

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da geçen yıl üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal\'a çarparak ölümüne neden olmaktan tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü Ramazan Altınsoy, duruşmadaki ifadesinde kime çarptığını fark etmediğini, çevredekilerin bağrışmaları sonucu durduğunu söyledi. Anne Teslime Çakal ise \"Kızımı göz göre göre eziyor. Resmen cinayet. Bize bu acıyı yaşatanlar aynı acıyı yaşasın\" dedi.

Burdur\'da geçen 7 Aralık\'ta Ramazan Altınsoy\'un kullandığı, Burdur Belediyesi\'ne ait kamyonun altında kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan hakkında dava açılan sürücü Ramazan Altınsoy, Burdur 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Altınsoy ile Medine Gizem Çakal\'ın annesi Teslime, babası Ömer Çakal ve avukatları katıldı.

\'KİME ÇARPTIĞIMI FARK ETMEDİM\'

Sanık sürücü Ramazan Altınsoy mahkemedeki ifadesinde olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, \"Halk Pazarı Caddesi\'nden Adliye Caddesi\'ne döndüğümde vatandaşın bağrışmasıyla kenara çektim. Kime çarptığımı fark etmedim. Üzerinden geçmişim. 20 kilometre hızla gidiyordum. Ailesine başsağlığı diliyorum\" dedi.

\'RESMEN CİNAYET\'

Gözyaşları içinde ifade veren anne Teslime Çakal ise \"Olaydan sonra başsağlığı için bile aramadı. Kızımı göz göre göre eziyor. Resmen cinayet. Bize bu acıyı yaşatanlar aynı acıyı yaşasın\" diye konuştu.

\'BİZİ ÖLDÜRDÜLER\'

Baba Ömer Çakal da acının en büyüğünü yaşadıklarını belirterek, \"Ehliyeti yetersiz olan kişi kamyon kullanıyor ve kızım ölüyor. İnsan kedi- köpek bile çiğnese vicdanen rahatsız olur. Bizi öldürdüler. Deliller karartıldı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" dedi. Ailenin avukatı Ahmet İnce, şüphelinin bir gün bile cezaevinde kalmamasının kamu vicdanını yaraladığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi.

Mahkeme çıkışında açıklama yapan baba Ömer Çakal, \"Olaydan sonra belediye başkanı kaldırımları genişletmiş. Bu konuda ona teşekkür ediyorum. Çünkü başka çocuklar ölmesin. Belediye başkanı daha sonra bize gelip taziyede bulunduğunda yardımcı olacağını söyledi. Ama şahsı çalıştırmaya devam ettirdi. Bu vicdanları yaraladı. Benim kızım gurbetteydi. Gurbetteki bir kızın neyinden korktunuz? \" diye konuştu.

\'ADALET HER ZAMAN GÜÇLÜNÜN YANINDA\'

Davanın peşini bırakmayacağını belirten Ömer Çakal, şöyle dedi:

\"Bütün delilleri kendim topluyorum. Toplamaya da devam edeceğim. 30 yıl da geçse bu davanın peşini bırakmayacağım. Garibanın çocuğu öldüğünde kimsenin adaleti aramaması büyük bir adaletsizliktir. Yerin üstü varsa yerin altı da var. Bütün yöneticilere, bütün siyasetçilere sesleniyorum; \'Adalet peşinde koşuyoruz\' diyorlar ama adalet her zaman güçlünün yanında. Ben 30 yıldır fabrikalarda çalışan gariban bir işçiyim. Çocuğumu zor şartlarda gurbete gönderdim. Polisler hakkında da Burdur Belediye Başkanı hakkında da, olay yeri inceleme polisleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyorum. Suç ve suçluyu koruyup adaleti yanıltmışlardır. Bu sayede adam 11 aydır elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Nasıl, hangi vicdanla bu adamı çalıştırmaya devam ediyorsun? O arabayla başka bir çocuğu ezerse hiç mi vicdanları sızlamayacak. Bu düzende belki güçlü olabilirsiniz ama yerin üstü varsa altı da var.\"

Acılı aile, duruşma öncesi, kızlarının yaşamını yitirdiği Halk Pazarı Caddesi\'ndeki kaza yerine giderek gözyaşı döktü. Kucağında Medine Gizem Çakal\'ın çerçeveli fotoğrafını taşıyan anne ve baba uzun süre kamyonun kızlarına çarptığı noktaya bakarak ağladı.



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