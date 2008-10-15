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Dünya

Kazada ölen Haider aşırı alkollü çıktı

Trafik kazası sonucu ölen Avusturyalı aşırı sağcı lider Jörg Haider'in kaza sırasında aşırı alkollü olduğu açıklandı

15 Ekim 2008 03:00

Trafik kazası sonucu ölen Avusturyalı aşırı sağcı lider Jörg Haider'in kaza sırasında aşırı alkollü olduğu açıklandı.

Haider'in eski sözcüsü olan, Avusturya'nın Geleceği İttifakı'nın (BZÖ) yeni lideri Stefan Petzner, "Haider'in kaza sırasında alkollü olduğunu doğrulamak zorundayım. Evet, Haider kaza sırasında 1,8 promil alkollüydü" dedi.

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Polis ve Haider'in aile fertleriyle yaptığı görüşmenin ardından bu açıklamayı yaptığını belirten Petzner, gazetecilere de "artık kaza haberlerini durdurmaları" çağrısında bulundu.

Kazada Haider'in en büyük faturayı hayatıyla ödediğini ifade eden Petzner, "Kazada Haider'in dışında kimsenin zarar görmediğini ve yaralanmadığını, kazanın her gün yeni boyutlarıyla gündeme taşınmaması gerektiğini" söyledi.

Aşırı sağcı Jörg Haider, 11 Ekim Cumartesi sabahı katıldığı bir partiden dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.

Olayın soruşturmasını yapan Eyalet Savcılığı, Haider'in kaza sırasında 142 kilometre süratle seyrettiğinin belirlendiğini açıklamıştı.

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