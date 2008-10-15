Kazada ölen Haider aşırı alkollü çıktı

>>> Sağcı lider Haider, sollarken öldü

Haider'in eski sözcüsü olan, Avusturya'nın Geleceği İttifakı'nın (BZÖ) yeni lideri Stefan Petzner, "Haider'in kaza sırasında alkollü olduğunu doğrulamak zorundayım. Evet, Haider kaza sırasında 1,8 promil alkollüydü" dedi.Polis ve Haider'in aile fertleriyle yaptığı görüşmenin ardından bu açıklamayı yaptığını belirten Petzner, gazetecilere de "artık kaza haberlerini durdurmaları" çağrısında bulundu.Kazada Haider'in en büyük faturayı hayatıyla ödediğini ifade eden Petzner, "Kazada Haider'in dışında kimsenin zarar görmediğini ve yaralanmadığını, kazanın her gün yeni boyutlarıyla gündeme taşınmaması gerektiğini" söyledi.Aşırı sağcı Jörg Haider, 11 Ekim Cumartesi sabahı katıldığı bir partiden dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.Olayın soruşturmasını yapan Eyalet Savcılığı, Haider'in kaza sırasında 142 kilometre süratle seyrettiğinin belirlendiğini açıklamıştı.