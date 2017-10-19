Kazada ölen gençler, asker tülbentleriyle uğurlandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde, traktöre çarpan motosiklette hayatını kaybeden 18 yaşındaki Egemen Sertkaya ile 20 yaşındaki Umut Korkmaz, yaklaşık bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Gençlerin tabutlarına asker tülbendi asılırken, cenazeler, arkadaşlarının dev Türk bayrağı açarak, oluşturduğu kortej eşliğinde mezarlığa götürüldü.

İzzetiye Mahallesi\'nden arkadaşlarıyla buluşmak üzere Keşan\'a gitmek için dün akşam saatlerinde yola çıkan Sertkaya\'nın kullandığı 22 FJ 626 plakalı motosiklet, aynı yöne giden 21 yaşındaki Süleyman Akgül\'ün kullandığı 22 FP 968 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Kazada, başlarında kask olmayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Sertkaya ile arkasında oturan arkadaşı Korkmaz, yaşamını yitirdi.

Aileleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi\'nin morgundaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan Sertkaya ve Korkmaz\'ın cenazeleri, İzzetiye Mahallesi Camii\'ne getirildi. Cenazede, gençlerin aileleri gözyaşlarına boğulurken, ayakta durmakta güçlük çekti. Aileleri, yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazeye, gençlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı.

İki gencin tabutlarına asker tülbendi asılarak, ceketleri konuldu. Egemen Sertkaya ve Umut Korkmaz\'ın cenazeleri, öğle vakti Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından arkadaşlarının dev Türk bayrağı açarak, oluşturduğu kortej eşliğinde mezarlığa götürüldü. İki gencin cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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