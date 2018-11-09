Kazada ölen belediye başkan yardımcısının oğlu toprağa verildi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, kullandığı otomobilin önündeki TIR\'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen\'in oğlu Hasan Türkmen (30), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Armutlu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Manisa\'nın Turgutlu ilçesinden İzmir\'in Kemalpaşa ilçesine doğru giden Hasan Türkmen yönetimindeki 35 HTM 98 plakalı otomobil, Y.Ö. yönetimindeki 34 DV 5999 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen\'in oğlu olan Hasan Türkmen ile yanındaki Eşref Seymen (36), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kemalpaşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Türkmen, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Eşref Seymen\'in ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Gözaltına alınan TIR şoförü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve bir çocuk babası Hasan Türkmen\'in cenazesi, bugün öğlende Ulucak Camisi\'ne getirildi. Burada Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı olan baba Mehmet Türkmen\'i acılı gününde, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu\'nun yanı sıra çok sayıda kişi yalnız bırakmadı.

Kazada yaralanan arkadaşını evine bırakmak için yola çıktığı belirtilen Hasan Türkmen için ilk olarak camide dua edildi. Ardından tabutu yakındaki Ulucak Mezarlığı\'na kadar taşınan Hasan Türkmen için, burada cenaze namazı kılındı. Türkmen, ardından toprağa veirildi.

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