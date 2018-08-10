Kazada motosiklet sürücüsü Özcan öldü, arkadaşı yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Özcan Şahinkaya (20) öldü, arkadaşı Lütfü Eren Çakmak (20) ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı\'nda meydana geldi. Konak\'tan İnciraltı yönüne giden Özcan Şahinkaya yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Şahinkaya ve arkasındaki Eren Lütfü Çakmak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Şahinkaya, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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