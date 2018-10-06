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Kazada motosiklet sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, beton mikserine arkadan çarpan elektrikli motosikletteki kasksız çiftten Mehmet Polat (74) öldü, eşi İsmigül Polat (70) ağır yaralandı

06 Ekim 2018 20:39

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, beton mikserine arkadan çarpan elektrikli motosikletteki kasksız çiftten Mehmet Polat (74) öldü, eşi İsmigül Polat (70) ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Polat yönetimindeki elektrikli motosiklet, Kadir Y. yönetimindeki 09 YP 149 plakalı, özel bir firmaya ait beton mikserine arkadan çarptı. Motosiklette bulunan, her ikisi de kasksız sürücü Mehmet Polat ile eşi İsmigül Polat yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine caddeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Polat\'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı İsmigül Polat ise ambulansla Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası İsmigül Polat ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Çiftin, Çorumlular Derneği\'nin düzenlediği aşure hayrına katıldıktan sonra evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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