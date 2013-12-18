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Dünya

Kazada kopan elini, ayağına diktiler

İş kazasında eli bileğinden kopan gencin eli, bilekte zedelenme olduğu için yerine dikilemedi, doktorlar gencin elini ayağına dikti

18 Aralık 2013 14:31

İş kazasında eli bileğinden kopan Çinli gencin eli aşırı derecede zedelendiği için hemen yerine dikilemedi. Doktorlar, onun elini önce ayak bileğine diktiler.

İş kazası nedeniyle eli bileğinden kopan Xiao Wei zor günler yaşadı. Genç adamın eli aşırı derecede zedelendiği için hemen yerine dikilemedi. Doktorlar, onun elini önce ayak bileğine diktiler.

Çin'in Hunan eyaletinde bulunan hastanedeki doktorlar, "Eli canlı tutmak için ayak bileğine diktik. Eli bu şekilde bir ay durdu. Daha sonrasında da eli tekrar yerine diktik. Ancak, yine de elini eskisi gibi kullanıp kullanamayacağını zaman gösterecek" dedi

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