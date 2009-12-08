T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kazada eşini kaybeden nükleer fizikçi evlendi

Isparta’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Engin Arık’ın eşi Prof. Dr. Metin Arık yeniden evlendi.

08 Aralık 2009 02:00

29 Kasım 2007 gecesi Isparta’da meydana gelen uçak kazasında 6 çalışma arkadaşıyla hayatını kaybeden Nükleer Fizik Profesörü Engin Arık’ın eşi Prof. Dr. Metin Arık yeniden evlendi.

Eşinin ikinci ölüm yıldönümünden iki gün sonra öğretim görevlisi Zuhal Kaplan’la Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlenen Metin Arık’ın nikah şahitliğini ise oğlu Yavuz Arık yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Zuhal Kaplan, Engin ve Metin Arık’la uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde çalıştı. Prof. Dr. Metin Arık’la şu anda aynı bölümde öğretim görevliliği yapan Zuhal Kaplan, Boğaziçi Üniversitesi’nde labaratuvar sorumlusu olarak görev yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24