Kazada eşini kaybeden nükleer fizikçi evlendi

29 Kasım 2007 gecesi Isparta’da meydana gelen uçak kazasında 6 çalışma arkadaşıyla hayatını kaybeden Nükleer Fizik Profesörü Engin Arık’ın eşi Prof. Dr. Metin Arık yeniden evlendi.



Eşinin ikinci ölüm yıldönümünden iki gün sonra öğretim görevlisi Zuhal Kaplan’la Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlenen Metin Arık’ın nikah şahitliğini ise oğlu Yavuz Arık yaptı.



İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Zuhal Kaplan, Engin ve Metin Arık’la uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde çalıştı. Prof. Dr. Metin Arık’la şu anda aynı bölümde öğretim görevliliği yapan Zuhal Kaplan, Boğaziçi Üniversitesi’nde labaratuvar sorumlusu olarak görev yapıyor.