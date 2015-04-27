Beş yaşında engelli kaldı, 14 yıldır adalet arıyor!

Aydın’da 14 yıl önce Hediye Demirpolat’a, H.Y. otomobiliyle çarptı, iddiaya göre küçük çocuk kaza sonrası bedensel ve zihinsel engelli kaldı. Baba Alican Demirpolat hukuk mücadelesi başlattı. Ancak açılan davada mahkeme, suç tarihini dikkate alarak zaman aşımı gerekçesiyle dosyayı kapattı. 2007’de açılan tazminat davasında 9 hâkimin görev yeri değişti, 74 duruşma yapıldı sonuç çıkmadı

Zamanaşımı gerekçesiyle dosya kapatıldı

Aydın'ın Buharkent İlçesi’nde, 2001’de evinin önünde arkadaşlarıyla oynayan ve o zaman 5 yaşında olan Hediye Demirpolat’a, Nazilli’de çiftçilik yapan H.Y. (60) otomobiliyle çarptı. Kazadan sonra kaçan H.Y.’yi polis yakaladı. Başından aldığı darbeyle Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan küçük kız için “Hayati tehlikesi yok” raporu verilince H.Y. serbest kaldı. Ancak 4 ay sonra aynı hastane, Hediye Demirpolat’a yüzde 76 bedensel ve zihinsel engelli raporu verdi.

Sürücü H.Y. itiraz edince aynı hastane Demirpolat’ın yüzde 90 engelli olduğunu raporla sundu. H.Y. küçük kızın felç olmasının kaza sırasında değil, hastanelerde ve ailenin ihmali sonucu olduğunu öne sürdü. Aile şikâyetçi oldu. Dava açıldı ancak mahkeme, kaza tarihini dikkate alarak zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle dosyayı kapattı.

‘Bu dava ömrümü yedi’

Demirpolat Ailesi, H.Y.’ye 2007’de 200 bin liralık tazminat davası açtı. Kuyucak’ta açılan dava dosyası, mahkeme kapatılınca Nazilli’ye gönderildi. 8 yıl süren dava sonuçlanmazken, baba 74 kez duruşmaya gitmek için evlerinden 40 kilometre uzaklıktaki Nazilli Adliyesi’ne kızını sırtında taşıdı. Sonuçlanmayan davada sanık avukatları 4 kez rapora itiraz etti. Dosya, 4 defa Adli Tıp Kurumu’na gitti ve 9 hâkimin görev yeri değişti. Baba Alican Demirpolat, 2012’de davanın hâkimiyle tartıştı. 9 ay hapis cezası alan baba, Denizli Sarayköy’de 5 ay hapis yatıp tahliye oldu. Yıllardır mücadele verdiğini belirten baba Demirpolat, “Kızımın hayatını karartan insanın ceza alması için uğraşıyorum, ama dava 14 yıldır bitmedi. Kaza olduğunda kızım 5 yaşındaydı, şimdi 19. Elimde kızımın kaza sonrası felç olduğuna dair raporlar var. Davayı kazanıyoruz, temyize gidiyorlar. Tam dava sonuçlanacak derken, hâkimin görev yeri değişiyor veya mahkeme kapatılıyor. Bu dava benim ömrümü yedi” dedi.

'Zanlının akrabası savcı olduğu için...'

Demirpolat şöyle konuştu: “Zanlının akrabası savcı olduğu için dava karara bağlanamadı. Ama 50 yıl da sürse kızımı bu hale getirenin ceza almasını sağlayacağım. Bu davanın sonlanmasını, adalet istiyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakan bu davayla ilgilensin. Mücadele edecek gücümüz kalmadı. Kızım sadece nefes alıyor. Kendi başına yemek yiyemiyor.