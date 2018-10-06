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Kazada camdan fırlayan otomobil sürücüsü, çarpan kamyonun altında can verdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ömer Dabil (52), araçtan fırladı

06 Ekim 2018 17:06

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ömer Dabil (52), araçtan fırladı. Kamyonun önüne düşüp, altında sürüklenen Dabil, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Kocabaş Mahallesi Denizli- Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden Salih Zeki Sivri (45) yönetimindeki 42 Y 5390 plakalı kamyon, tali yoldan çıktığı belirtilen Ömer Dabil yönetimindeki 15 FA 876 plakalı otomobile, sol ön kapı kısmından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü Ömer Dabil, araçtan fırladı. Kamyonun önüne düşerek altında sürüklenen Dabil, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, karayolunda önlem alıp, trafik akışını sağladı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Dabil\'e ait cesedin parçaları, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Salih Zeki Sivri, gözaltına alındı.

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