Kazada ailesini kaybeden Özçelik: Emrah Serbes kendini kurtarmak için babamı suçluyor

Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'in faili olduğu ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada, kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in oğlu Ahmet Mert Özçelik ifade verdi.

Özçelik, "Babamın aracının farlarının iyi yanmadığı iddiası doğru değil. Şüphelinin kendisini kurtarmak için bu iddiada bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

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Sosyal medyadan yaptığı itirafın ardından savcılığa giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbes'in İzmir Torbalı Savcılığı’ndaki ifadesinin ardından, aynı kazada hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in 23 yaşındaki oğlu Ahmet Mert Özçelik'in de ‘müşteki’ sıfatıyla ifadesi alındı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, kazada babasını ve kız kardeşini yitiren Özçelik, ifadesinde şunları söyledi:

"Annem yoğun bakımda"

“Annem, babam ve kız kardeşim İstanbul'dan Bodrum'a gitmek için 21.30'da araçla yola çıktılar. Saat 00.30 civarında Susurluk'ta olduklarını biliyorum. Daha sonrası hakkında bilgi sahibi değilim. Duyduğum kadarıyla babamın kullandığı araca İzmir-Aydın otoyolunda orta şeritte seyrederken arkadan çok yüksek hızla seyreden şüpheliye ait araç çarparak babamın aracının yoldan çıkmasına ve babam ile kız kardeşimin ölmesine ayrıca annemin de yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Annem şu an Ege Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor. İfade verecek durumu yok. Bu sebeple annem ve kendim adına şüpheli Emrah Serbes'ten şikâyetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.

"İddialar doğru değil"

Ayrıca babam İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 'Fen Bilirkişisi' olarak görev yapar. Babamın aracının farlarının iyi yanmadığı iddiası doğru değildir. Şüphelinin kendisini kurtarmak için bu iddiada bulunduğunu düşünüyorum."

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