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'Kazacaksanız burayı kazın'

'Ölüm kuyuları', 'kayıp cesetler' tartışması giderek büyüyor. Taraf gazetesi kazılması gereken iki adres gösterdi.

02 Şubat 2009 02:00

'Ölüm kuyuları' ve 'kayıp cesetler' tartışması giderek büyüyor. Taraf gazetesi 'Kazacaksanız, işte nokta adres' başlığı ile verdiği haberde, Abdülkadir Aygan'ın itiraflarına dikkat çekti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, "Kayıp cesetlerin bulunduğu yerle ilgili nokta adres göstersinler, kazdırayım" demişti. Abdülkadir Aygan'ın itiraflarında böyle adresler  var. İşte bunlardan ikisi:

'Diyarbakır'dan Silvan'a giderken Karaçalı Köyü'nü geçince sol taraftaki toprak yolun 5 ile 10. km. arasındaki Han Köyü'ne doğru gidilirken dönülen viraj' ve 'yolun 7 ile 10. km'si arasında, soldaki dere yatağı.'

Aygan'ın anlattığı bu yerde 1997'de yedi ceset bulundu. Ama o cesetler de kayboldu.

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