Kazablanka'nın son oyuncusu Lebeau da öldü

1942'de gösterime giren sinema klasiği Kazablanka'nın (Casablanca) hayatta kalan son oyuncusu Madeleine Lebeau'nun da öldüğü açıklandı.
Üvey oğlu Carlo Alberto Pinelli, 92 yaşındaki Fransız oyuncunun 1 Mayıs'ta İspanya'da hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sanatçı, Oscar ödüllü filmde Humphrey Bogart'tan aşkına karşılık görmeyen Yvonne rolündeydi.
Meşhur sahnede Lebeau, Rick'in barında müdavimlerin piyano başında marş okuyan Alman askerlerini bastırmak için 'La Marseillaise'i söylemesinden sonra gözyaşları içinde "Vive La France" (Yaşasın Fransa) diye bağırıyor.
1923'te Paris'te doğan Lebeau, 1940'ta o zamanki kocası ünlü aktör Marcel Dalio ile birlikte Nazi işgali altındaki Fransa'dan kaçmıştı.
Lebeau savaşın ardından Fransa'ya dönmeden önce iki Amerikan filminde daha oynadı.