Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçan arkadaşını ele vermedi

Antalya'da 9 Kazak turistin içerisinde bulunduğu tur servisine çarpan cip sürücüsü firar etti. Terk edilmiş halde bulunan cipin içerindeki şahıs, kaza yapan arkadaşını ele vermedi.

İHA’ da yer alan habere göre, kaza, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen cip, Ahmet Nalcı idaresindeki ve içerisinde 9 Kazak turistin bulunduğu 07 FCY 83 plakalı tur servisine bulvar üzerinde çarptı. Çarpışmayla sağ ön kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelen lüks cip sürücüsü olay yerinden araçla kaçarak ayrıldı. Tur servisi sürücüsü Ahmet Nalcı’nın kazayı ihbar etmesi üzerine araştırma yapan polis ekipleri lüks cipi aynı bulvar üzerinde terk halinde buldu.

Park halindeki aracı inceleyen polis, araç içerisinde yarı çıplak oturan ve alkollü olduğu anlaşılan şahsı gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve adının Bülent olduğu öğrenilen şahsı uzun süre sorgulayan ekipler, aracı kimin kullandığını öğrenmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Aracın kiralık olduğunu kendisinin otogardan geldiğini söyleyen şahıs, aracı kullanan arkadaşını ele vermedi.

Ekip aracına alınan şahıs sorgulanmak üzere karakola götürülürken, hasarlı cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.