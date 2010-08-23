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Yaşam

Kaza yapmamak için klimanızı temizletin

Sıcakların gelmesiyle beraber sürücülerin refleksleri yavaşladı. Uzmanlar, kaza yapmamak için klima ve kabin filtrelerinin temizletilmesi gerektiğini belirtiyor.

23 Ağustos 2010 03:00

T24- Bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde uzmanlar araç sürücülerini klimalarını ve kabin filtrelerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.


Dışarıda sıcaklığın 20 - 30°C olduğunda, araç içindeki termometrenin 40°C ve üzerini gösterdiğini kaydeden MANN+HUMMEL Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Erkan Kortan, şunları söyledi:

‘‘Sıcak havalarda sürücülerin refleksleri yavaşlar. Trafikteki diğer araçlar ile trafik işaretlerinden gelen bilgi bombardımanını algılamakta güçlük çekilir. Bunun sonucunda da doğal olarak trafik kazalarındaki sürücü hatalarının sayısında artış yaşanır. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yüksek sıcaklık seviyelerinde meydana gelen kazaların sayısındaki artış, tıpkı yollar ıslakken olduğu gibi %22’lere varabiliyor. Bu nedenle tüm işlevlerini eksiksiz yerine getiren klima sistemi ile etkin ve verimli bir kabin filtresi hayati öneme sahip bulunuyor.’’
 


Klima sisteminin düzenli olarak bakımı yapılmadığı takdirde taze hava beslemesinin tıkanacağını ve zamanla toz, çiçek poleni, egzoz partiküllerinin aracın içine çekileceği için iyi çalışmayacağına dikkat çeken Kortan, bunun da kötü koku oluşmasına, alerjik reaksiyonlara, baş ağrılarına ve camlarda buğulaşmaya neden olacağını kaydetti. Erkan Kortan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 

‘‘Kabin filtresinin yılda bir ya da her 15.000 kilometrede bir düzenli olarak değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle tatil yolculuğuna veya uzun yolculuğa çıkmadan önce polen filtresinin kontrol edilip değiştirmek sadece araç içinde yolculuk edenleri değil, klima sistemindeki hassas evaporatörün de arızalanmasını önler ve ayrıca fanı korur. Hava akışının rahatlaması ile araç içi yeterli olarak havalandırılmış olur."

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