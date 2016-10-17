Kaza yapan VIP minibüsün hız göstergesi 180 kilometrede takıldı; Dışişleri Bakanı'nın kardeşi de yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyona arkadan çarpan minibüste, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kaza yapan VIP minibüsün hız göstergesinin 180 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
Kaza, dün sabah saatlerinde D-400 Karayolu'nun Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Kaya'nın kullandığı VIP minibüs, aynı yönde seyreden Hakan Töngücü'nün kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, minibüs sürücüsü Muzaffer Kaya ile aynı araçtaki Aydın Çavuşoğlu (35), Nihat Tufan (35) ve Lyuduyla Tufan (37) yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kazada yaralananlardan Aydın Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi olduğu belirtildi. Bacaklarında kırıklar olan Aydın Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.