Fatih'te bariyerlere çarparak kaza yapan LPG'li otomobil yandı.



Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu'ndan Topkapı yönüne giden Engin Ceylan'ın kullandığı 34 CH 4780 plakalı otomobil, Edirnekapı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle metrobüs yolunun çelik bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobildeki sürücü Ceylan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Ceylan, daha sonra durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpük sıkarak yangını kısa sürede söndürdü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.



Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan Ceylan, kendisini bir kamyonun sıkıştırması nedeniyle kaza yaptığını ileri sürerek, "Canımı zor kurtardım. Otomobilim gitti" dedi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan E-5 Karayolu, yanan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

