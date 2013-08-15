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Yaşam

Kaza yapan LPG'li araç alev aldı, camdan fırlayan anne ve oğlu kurtuldu

Araçtan dışarıya fırlayan anne ile oğlu, mucizevi bir şekilde hayati bir yara almadan kurtuldu

15 Ağustos 2013 11:45

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde kontrolden çıkan LPG'li ticari aracın yol kenarındaki kanalizasyon borusuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1'i bebek 7 kişi de yaralandı.

Uğur Mumcu Bulvarı'nda saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, Halil Altun yönetimindeki 63 KU 899 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarına bırakılan ve altyapı çalışması için kullanılacak olan kanalizasyon borularına çarptı.

Araç çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı.

Demir yığınına dönen araçta bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında camdan fırlayan 1 bebek ile sürücünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Dışarıya fırlayan anne ile oğlu da, mucizevi bir şekilde hayati bir yara almadan kurtuldu.

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