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Kaza yapan ehliyetsiz motosikletliye para cezası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Orhan Ü

15 Mayıs 2018 21:29

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Orhan Ü. (30) yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücüye ehliyeti, plakası, sigortası ve ruhsatı olmadan motosiklet kullandığı için toplam 4 bin 240 lira ceza kesildi.
Kaza, Ergenekon Mahallesi Nilüfer Sokak\'ta meydana geldi. Orhan Ü. yönetimindeki plakasız motosiklet rampa indiği sırada yol kenarında park halinde bulunan 77 AB 678 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosikletle birlikte yola düşen Orhan Ü. yaralandı. Gelen sağlık ekibi, hafif yaralı Orhan Ü.\'yü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Motosiklet ise çekiciye konularak otoparka kaldırıldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Orhan Ü.\'ye ehliyeti, plakası, sigortası ve ruhsatı olmadan motosiklet kullanmaktan toplam 4 bin 240 lira ceza kesti. Orhan Ü., tedavisinin ardından taburcu edildi.

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