Kaza şehidi polise uğurlama töreni

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Özalp İlçesi\'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'nde zırhlı polis aracının yoldan çıkarak, takla atması sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Adnan Saka için Van Jandarma Filo Komutanlığı\'da uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından şehit polis memurunun cenazesi memleketi Sivas’a gönderildi.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının içerisinde bulunduğu zırhlı polis aracı, görev dönüşü Özalp İlçesi\'ne bağlı kırsal kesimdeki Aşağıakçagül Mahallesi\'nde kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 4 polis memurundan Adnan Saka şehit olurken, 3 polis memuru yaralandı.

Evli ve 1 çocuk babası polis Adnan Saka için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van YYÜ Rektör Vekili Murat Demirel ile askeri yetkililer ve polisler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve şehidin özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas\'ın okuduğu dua ardından şehit polis memuru Adnan Saka Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu polis arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşınıp, tekbirlerle uçağa konuldu.



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