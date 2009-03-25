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Politika

Kaza mitingin ardından meydana geldi

25 Mart 2009 02:00


Yazıcıoğlu, bugün Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaptığı miting konuşmasında, Hazine’den yardım almadan siyaset yapan tek siyasi parti olduklarını, ilk defa helikopter kiralayarak miting yaptıklarını söylemişti. Kaza da bu mitingin ardından meydana geldi.

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu bilgi bize de geldi. İHA muhabiri İsmail Güneş heliktopterde imiş. Bu arkadaş 112'yi arayarak helikopter düştü yaralıyız demiş. Sonra şarjı bitmiş'' diye konuştu.

Yazıcıoğlu, partisinin düzenlediği mitinge katılmak için bir özel şirketten kiralanan helikopterle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine gelmiş ve ''Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

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